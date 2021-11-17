Елку у казанской Чаши возведут в декабре без традиционных аттракционов

В столице Татарстана с первой половины ноября у Центра семьи «Казан» начали монтировать главную новогоднюю елку города. Официальные сведения об открытии праздничной площадки появятся не ранее первых чисел декабря, сообщили в пресс-службе Управления культуры Казани.

Работы по сооружению главного символа Нового года у Чаши планируется завершить в 20-х числах декабря, рассказали ИА «Татар-информ» рабочие, участвующие в установке елки.

«В этом году никакого ледового городка здесь не разместят. Празднику помешала пандемия [коронавируса]. Все развлечения оказались под запретом. Будут только световые гирлянды и новогоднее дерево», — объяснил ответственный за проведение работ, представившийся Артуром.

Не ожидается и открытия точек общественного питания. По словам строителя, аттракционы и карусели, которые традиционно приезжают в Казань из других городов, также не появятся на площадке.

«Сейчас здесь трудятся две бригады. Одна отвечает за освещение, другая — за монтаж ели. Пока готов только нижний уровень каркаса новогоднего дерева», — отметил собеседник агентства.

В прошлом году 35-метровая новогодняя елка у Чаши заняла четвертое место в рейтинге «Топ-10 высоких елок России — 2021». Праздничное дерево было украшено специальной светодиодной сеткой.