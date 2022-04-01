Названа дата закладки первого камня в основание Соборной мечети Казани

Первый камень в основание Соборной мечети Казани планируется заложить 20 мая текущего года. Об этом на брифинге в «Татар-информе» сообщил заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Я считаю это [событие] одним из важных аспектов празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это один из святых дней», — подчеркнул вице-премьер.

Осенью текущего года планируется приступить к самим строительным работам. На сегодняшний день прорабатывается техническое задание по подготовке проектно-сметной документации комплекса мечети.

«О том, когда же планируется принять первых прихожан на территории Соборной мечети, говорить пока сложно, —признал Гафаров. — Это зависит от пожертвований, а также от ряда других факторов. Все усилия будут приложены, чтобы в кратчайшие сроки возвести мечеть, которая станет одним из фундаментальных объектов на территории не только Казани, но и всего Татарстана».

Строительство комплекса Соборной мечети Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соборную мечеть Казани возведут на территории парка аттракционов «Кырлай».