Парк «Елмай», Фуксовский сад, Аль-Марджани: что откроют в Казани ко Дню города

Фотокорреспондент «Татар-информа» побывал на площадках перед открытием.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самый амбициозный проект этого года в благоустройстве Казани – парк «Елмай» на Кремлевской набережной. Он станет крупнейшим детским парком в Татарстане. Построить его решили год назад. Название выбрали жители города в ходе интернет-голосования.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас рабочие укладывают дорожки, завершают монтаж конструкций в зоне активностей, занимаются озеленением и установкой освещения. Практически готова сцена, на которой уже в День города пройдут первые концерты. С точки съемки не удалось разглядеть обещанных проектировщиками фонтанов и зеленых лабиринтов. И очевидно, что вряд ли к открытию будет готов ресторанный комплекс «Кубэлэк», который вошел в обновленную концепцию парка, представленную в июле. Впрочем, казанцы привыкли к тому, что многие объекты в городе открываются поэтапно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фуксовский сад был заложен на высоком берегу Казанки в 1896 году, через 50 лет после смерти знаменитого ученого, профессора и ректора Казанского университета Карла Фукса. Сад упоминается не только в исторической хронике, но и в художественной литературе: именно сюда при каждом посещении Казани стремилась душа главной героини романа Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы» Гульшагиды. В 1996 году в сквере открыли памятник Фуксу.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году решили провести благоустройство территории: обновили брусчатку и вход в сквер, установили новую садовую мебель, высадили новые растения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подарком для мусульман станет открытие после реставрации мечети Аль-Марджани в Старо-Татарской слободе. Это одно из старейших зданий Казани – строительство было завершено в 1770 году. В начале 2000-х мечеть уже была полностью отреставрирована.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году фасадам вернули исторический облик, восстановили декор, укрепили конструкции, заменили внутренние инженерные системы и благоустроили территорию.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В июне прошлого года на территории Детской республиканской клинической больницы в присутствии Раиса Татарстана, муфтия и митрополита республики был заложен камень по случаю начала строительства духовного комплекса «Тихий сад».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Идея его создания принадлежит родителям пациентов ДРКБ. Духовный комплекс состоит из мечети и православного храма. Буквально две недели назад на мечеть установили полумесяц. Сейчас на территории заканчивают отделочные работы и высаживают деревья.

Как выглядят все объекты незадолго открытия — в нашем фоторепортаже: