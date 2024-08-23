Концерт, мультфильмы и мастер-классы: казанцев ждет день рождения парка «Елмай»

Масштабный детский парк «Елмай» откроется в Казани в День города и республики. 30 августа жителей и гостей города ожидает праздник, посвященный этому событию, говорится в телеграм-канале нового общественного пространства.

Для юных посетителей здесь будут работать детская площадка с несколькими зонами, большой природный лабиринт, фонтан, сцена, многофункциональный павильон, зоны для спокойного и тихого отдыха.

В 10.00 на площадке стартует большой концерт детских творческих коллективов. А вечером, сообщают организаторы, для гостей подготовят музыкальный сюрприз.

В 16.00 в парке развернется показ советских мультфильмов. Трижды, в 11.00, 13.00 и 14.00, состоится детский кулинарный мастер-класс в новом кафе (6+). В 13.00 команда «Архидети» организует мастер-класс «Деревянный брусок» для ребят в возрасте от 9 до 12 лет, а в 15.00 — «Кастомизация» для участников от 13 лет.

Отмечается, что для участия в мероприятиях нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Также гостей нового детского парка ожидает выставка «Мой дом на воде» художницы Натальи Демьяненко. С 10.30 все желающие смогут устроить пикник всей семьей в зеленой зоне общественного пространства.

Кроме того, на полдень 30 августа запланирована экскурсия с краеведом Марком Шишкиным, посвященная истории развития Фуксовского сада. В 13.30 здесь же состоится экскурсия с Артемом Паршиным о концепции озеленения площадки.

Парк расположен на набережной реки Казанки между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ.