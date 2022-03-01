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Культура
1 марта 2022  18:54

Paramount временно приостановила выпуск своих картин в России

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Paramount присоединилась к своим конкурентам, приостановив в России выпуск своих картин. Об этом со ссылкой на Deadline сообщает «Российская газета».

Ранее такое же заявление сделали кинокомпания The Walt Disney, а также Warner Bros. и Sony.

Таким образом, россияне могут не увидеть в прокате комедию «Затерянный город», сиквел «Соник в кино», которые должны были выйти на экраны 31 марта и 7 апреля.

В ответ на заявление зарубежных кинокомпаний дистрибьюторы могут ускорить выход ряда российских новинок. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, сообщило Минкультуры РФ.

#кинотеатры
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