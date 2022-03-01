Минкультуры: Ряд российских новинок кино могут выйти на экраны раньше срока

Ряд российских кинокартин могут выйти на экраны раньше срока из-за переноса релизов The Walt Disney Company, Warner Bros. и других. Сейчас такой вариант рассматривается дистрибьюторами, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

«В настоящее время новый график кинотеатральных релизов на март не сформирован. С учетом ухода из графика крупных зарубежных релизов дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты», — отмечается в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что американская компания The Walt Disney Company приостановила показы своих фильмов в российских кинотеатрах.