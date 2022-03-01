Disney приостановила показы своих фильмов в российских кинотеатрах

Американская компания The Walt Disney Company приостанавила показы своих фильмов в российских кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.

В заявлении Disney отмечается, что из-за необоснованных действий России и «ужасного гуманитарного кризиса» компания приостанавливает «показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру [мультипликационного фильма] Turning Red [„Я краснею“] от студии Pixar».

По словам представителей The Walt Disney Company, дальнейшие решения руководство компании будет принимать «исходя из того, как будет развиваться ситуация».

Позднее американская студия Warner Bros. сообщила, что откладывает из-за «гуманитарного кризиса на Украине» намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman. «Мы надеемся на скорое и мирное разрешение этой трагедии», — подчеркнули в компании.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против санкций.