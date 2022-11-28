Папа Римский назвал визит в Москву условием для поездки в Киев

Папа Римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, если не посетит Москву. По его словам, с начала специальной военной операции он выражал готовность посетить Россию, однако получил от главы российского МИД РФ Сергея Лаврова письмо, в котором он отмечал, что необходимости в таком визите нет.

«Я думал о визитах, но принял решение, что если я еду с визитом, то еду и в Москву, и в Киев, а не только в одно место», – сказал Франциск в интервью журналу Amerika, издаваемому орденом иезуитов.

Напомним, ранее Папа Римский выступил с обращением к Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, призвав их к мирному диалогу, а позднее заявил о готовности провести переговоры лидеров двух стран.