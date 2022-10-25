Папа Римский заявил о готовности провести переговоры Путина и Зеленского

Папа Римский Франциск готов провести в Ватикане переговоры Президента РФ Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. По мнению понтифика, они помогут мирному урегулированию конфликта. Провести разговор планируется в виде круглого стола, модератором которого станет Папа Римский, передает ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Напомним, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не возражает против участия в переговорах, однако для урегулирования стоит «позвонить» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Так он отреагировал на слова французского Президента Эммануэля Макрона о том, что он во время встречи с Папой Римским попросил его позвонить Путину и Патриарху всея Руси Кириллу.

«То, как Песков отреагировал, дало понять, что Папа Римский Россию тоже устраивает как переговорщик. Должны начаться какие-то движения, прежде всего, наверное, со стороны российской. Папа мне подтвердил, что он готов быть таким посредником, готов предоставить Ватикан как площадку переговорную, сначала между Путиным и Зеленским. В виде круглого стола: Папа Римский, Путин и Зеленский. Понтифик готов выступить в качестве модератора. А президенты могут обсудить темы, например, о прекращении огня, о каком-то разведении армий, а потом уже можно обсуждать более глобальные вещи», – сказал Севастьянов агентству.

После переговоров понтифик также предлагает провести конференцию, в которой, кроме украинской и российской сторон, также приняли бы участие представители США и европейских стран. Темой конференции должна стать безопасность Европы. «Все должны договориться о какой-то новой форме безопасности. У Ватикана достаточно инфраструктуры в Риме, чтобы провести любую конференцию любого формата на своей территории», – отметил глава союза староверов.