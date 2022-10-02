Папа Римский выступил с обращением к Путину и Зеленскому

Папа Римский Франциск обратился к Президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он призвал их завершить конфликт и перейти к мирному диалогу. С таким заявлением понтифик выступил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному».

«Мои призывы направлены к Президенту РФ, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти. <...> Призываю и Президента Украины быть открытым для серии мирных предложений. Всех остальных представителей международного сообщества призываю сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию», – приводит ТАСС слова Франциска.

Напомним, 30 сентября Путин в своем обращении по случаю присоединения к России новых территорий призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Из переговорного процесса ранее украинская сторона вышла по указу Зеленского.