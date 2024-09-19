Пантелеев объяснил, почему важна правильная покраска Ту-214

При модернизации среднемагистрального пассажирского авиалайнера Ту-214 предстоит поработать над снижением веса самолета. В этом может помочь современная покраска воздушного судна, которая даст экономию массы, сообщил «Татар-информу» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«В ряде случаев можно использовать более тонкое покрытие, а это экономия массы. Меньше слоев, тоньше слои — это всё экономия массы. За счет повышенной стойкости можно сэкономить десятки килограмм массы с легкостью, а это вес пассажира», — пояснил Пантелеев.

Ранее стало известно, что АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») создаст инновационный конструкторский центр по модернизации пассажирских самолетов Ту-214. Пассажирские лайнеры делают на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

В июле на территории Беларуси открылся комплекс по техобслуживанию и покраске воздушных судов. Первым бортом, внешний вид которого «освежили» в новом ангаре, стал произведенный в Казани Ту-214.

Подробнее читайте в материале «Лайнер мечты „Туполева“: ОАК нашла покупателя на сотню модернизированных Ту-214».