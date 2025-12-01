В Татарстане мечеть, две церкви и еще два объекта станут памятниками культурного наследия

Крестовоздвиженская церковь в поселке Васильево

Фото: скриншот документации

В Татарстане появятся пять новых объектов культурного наследия: четыре регионального значения и один выявленный. Соответствующие приказы Комитета РТ по охране ОКН пока проходят антикоррупционную экспертизу.

В частности, памятником регионального значения признают построенную в 1902-1903 годах мечеть села Нижние Челны Нижнекамского района РТ, находящуюся по адресу: ул. Красноармейская, д. 47.

Мечеть села Нижние Челны Фото: скриншот документации

Одноэтажная, прямоугольная в плане мечеть стоит на высоком цоколе. Углы здания оформлены лопатками, оконные проемы соединены лучковыми перемычками. Сохранились подлинные фундаменты и стены, возведенные из бутового камня.

Еще одним памятником регионального значения станет возведенная в 1875 году Никольская церковь села Старая Чекарда Агрызского района, расположенная в центре села, у пересечения улиц Ленина и Зеленая (ул. Ленина, д. 19).

Деревянная церковь состоит из основного объема – четверика, трапезной и колокольни. В советское время храм лишился завершений четверика и колокольни. Основной объем на кирпичном цоколе и трапезная – одноэтажные, колокольня на кирпичном цоколе – двухэтажная. Сохранилась трехгранная апсида (также на цоколе) под вальмовой конхой. Церковь оставалась действующей до 1930 года, потом до 2008-го в здании размещался сельский клуб.

Никольская церковь села Старая Чекарда Фото: скриншот документации

Признают объектом культурного наследия регионального значения и находящуюся в гораздо лучшем состоянии Крестовоздвиженскую церковь поселка Васильево Зеленодольского района. Храм расположено по адресу: ул. Октябрьская, д. 100.

Церковь была построена в 1870-1871 годах, переделки производились в 1872, 1880 и 1907-1908 годах. В 1907-м и 1908-м были пристроены приделы в честь святителя Николая Чудотворца и мученика Арефы, а также надстроен четверик. В 1897-м в храме служил литургию святой Иоанн Кронштадтский. В 1838-м советские власти закрыли храм, в здании разместили кинотеатр. Вновь его передали верующим в 1990 году.

Стены церкви возведены из кирпича и побелены. Наличники большинства окон имеют две малые арки и гирьку над серединой проема. Первый ярус четверика украшен пилястрами с поребриком в капители, второй ярус помимо трех полуциркульных окон имеет фальшокна. Трапезная выдержана в схожем стиле. Храм имеет три апсиды. К колокольне примыкают два придела. Внутри церкви сохранились арочные своды, кованные металлические тяги и межъярусный карниз.

Памятник Н. К. Синдрякову в селе Старые Челны Фото: скриншот документации

В селе Старые Челны Нурлатского района статус ОКН регионального значения получит памятник Н. К. Синдрякову, расположенный около дома №6 по улице Ленина.

Памятник представляет собой окрашенный в серебристый цвет гипсобетонный бюст на бетонной подставке. Он стоит на бетонном постаменте (на двухступенчатом стереобате).

Николай Кузьмич Синдряков родился в селе Старые Челны 1 января 1924 года. В 1942-м был призван в действующую армию, служил в составе 113-й танковой бригады, позднее переименованной в 55-ю гвардейскую. Она входила в состав 15-го танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии, впоследствии ставшего 7-м гвардейским ТК. Участвовал в Курской битве, отличился 22 сентября 1943 года при форсировании Днепра. Погиб 29 сентября 1943-го, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Кроме того, культурный слой Архангельской слободы Казани XVIII-XIX веков включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Границы объекта археологического наследия опубликованы не будут.