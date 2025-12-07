Церковь села Буртасы в Камско-Устьинском районе РТ станет объектом культурного наследия

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Христо-Рождественская церковь села Буртасы Камско-Устьинского района Татарстана станет объектом культурного наследия регионального значения. Проект соответствующего приказа Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Храм находится по адресу: ул. Нагорная, д. 1а. В его облике благодаря реконструкции XIX века соединяются черты изначального русского барокко и позднейшей эклектики.

Здание Христо-Рождественской церкви отличают простая композиция, деталировка фасадов и наличие двухъярусной колокольни, отмечает пресс-служба комитета.

Возводить церковь начали в 1761 году, в конце правления императрицы Елизаветы Петровны, на средства местного помещика Ивана Федоровича Кольцова.

В 1878 году церковь была реконструирована. В результате храм из холодного стал теплым и приобрел современный внешний вид. Работы производились на средства, собранные прихожанами по инициативе священника Михаила Орлова, отмечает пресс-служба Татарстанской митрополии.

В 1941 году церковь была закрыта по приказу советских властей. Здание сильно пострадало. Сейчас храм вновь передан православным верующим и является действующим.

Само селение Буртасы появилось еще в XVII веке. Сначала оно подразделялось на Верхние и Нижние Буртасы. Впоследствии село объединилось и получило название Русские Буртасы. Оно стало частью владений дворян Савельевых, рассказали в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.