Церковь села Буртасы в Камско-Устьинском районе РТ станет объектом культурного наследия
Христо-Рождественская церковь села Буртасы Камско-Устьинского района Татарстана станет объектом культурного наследия регионального значения. Проект соответствующего приказа Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.
Храм находится по адресу: ул. Нагорная, д. 1а. В его облике благодаря реконструкции XIX века соединяются черты изначального русского барокко и позднейшей эклектики.
Здание Христо-Рождественской церкви отличают простая композиция, деталировка фасадов и наличие двухъярусной колокольни, отмечает пресс-служба комитета.
Возводить церковь начали в 1761 году, в конце правления императрицы Елизаветы Петровны, на средства местного помещика Ивана Федоровича Кольцова.
В 1878 году церковь была реконструирована. В результате храм из холодного стал теплым и приобрел современный внешний вид. Работы производились на средства, собранные прихожанами по инициативе священника Михаила Орлова, отмечает пресс-служба Татарстанской митрополии.
В 1941 году церковь была закрыта по приказу советских властей. Здание сильно пострадало. Сейчас храм вновь передан православным верующим и является действующим.
Само селение Буртасы появилось еще в XVII веке. Сначала оно подразделялось на Верхние и Нижние Буртасы. Впоследствии село объединилось и получило название Русские Буртасы. Оно стало частью владений дворян Савельевых, рассказали в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.