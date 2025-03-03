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Культура 3 марта 2025 22:25

Стилист Палюткина предложила вручить «Оскар» за образ Эндрю Гарфилду

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Актеры Юра Борисова и Марк Эйдельштейн отдали дань уважения «старой классике Голливуда», придя на церемонию вручения премии «Оскар» в строгих черно-белых костюмах. Об этом заявила стилист, автор Телеграм-канала «КрисПисовская» Кристина Палюткина, чьи слова приводит «Радио 1».

А вот образ Арианы Гранде в Couture Schiaparelli SS25 стилист назвала «сложным дизайном модного дома». Розовый цвет, который был задействован в одежде звезды в разных оттенках придал нежности и воздушности образам, прокомментировала стилист.

Она добавила, что в целом в образах американских звезд было много чешуйчато-каплеобразного блеска, но выглядели эти элементы деликатно и красиво, создавая цыганское настроение в хорошем смысле слова.

Стилевой «Оскар» Палюткина предложила вручить Эндрю Гарфилду за его шоколадно-коричневый костюм. По словам стилиста, когда глаз падает на образ артиста, то «хочется утонуть в этом образе, как в банке nutella», и начать проживать сладкую жизнь.

Эндрю Гарфилд

Фото: © кадр с трансляции церемонии награждения

«Это элегантно и впечатляюще смотрится», - сказала Палюткина.

Ранее российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин назвал итоги премии «Оскар» политическим «ветром перемен». Подробнее о лауреатах «Оскара» – в материале «Татар-информа».

#оскар #актеры #одежда
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