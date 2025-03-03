«Анора» с Юрой Борисовым взяла «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, одержал победу в категории «Лучший фильм» премии «Оскар». Проходившую в театре Dolby в Лос-Анджелесе 97-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии транслировал телеканал ABC.

Конкурентами «Аноры» в основной номинации «Оскара» были картины «Бруталист» Брэйди Корбе, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» Эдварда Бергера, «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Мальчишки из «Никеля» Рамелла Росса, «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса, «Субстанция» Корали Фаржа и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу.

При этом Юра Борисов не получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Награды в соответствующей категории удостоен американский артист Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль» Джесси Айзенберга. Ранее этот актер обошел россиянина, взяв премии Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFTA и Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Помимо Калкина и Борисова, на победу в этой номинации премии Американской киноакадемии претендовали Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс за роль в «Бруталисте» и Джереми Стронг за роль в ленте «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси.

«Анора» также оказалась удостоена наград в категориях «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Мики Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» (Шон Бэйкер) и «Лучший монтаж».

В номинации «Лучший актер» победил Эдриан Броуди («Бруталист»), лучшей песней признана El Mal («Эмилия Перес»), в категории «Лучшая музыка» отмечен «Бруталист», за лучшую женскую роль второго плана награждена Зои Салдана («Эмилия Перес»).

Лучшим зарубежным фильмом стала бразильская картина «Я все еще здесь», за лучший адаптированный сценарий отмечен Питер Строхан («Конклав»). В номинации «Лучший анимационный фильм» победил «Поток», «Лучший документальный фильм» – «Нет другой земли», «Лучший короткометражный анимационный фильм» – «В тени кипариса», «Лучший короткометражный документальный фильм» – «Единственная девушка в оркестре», «Лучший игровой короткометражный фильм» – «Я не робот».

За лучшую операторскую работу отмечен «Бруталист», за лучшую работу художника-постановщика и за лучший дизайн костюмов – «Злая: Сказка о ведьме Запада», за лучший грим и прически – «Субстанция», за лучший звук и за лучшие визуальные эффекты – «Дюна: Часть вторая».