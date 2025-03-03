news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Культура 3 марта 2025 19:42

Пригожин назвал итоги премии «Оскар» политическим «ветром перемен»

Читайте нас в
Телеграм

Политика — вершина шоу-бизнеса, что применимо к премии «Оскар». Об этом заявил российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин, чьи слова приводит «Радио 1».

Комментируя итоги 97-й церемонии вручения премии «Оскар», Пригожин отметил, что политика остается во главе шоу-бизнеса и последние 25 лет ничего не меняется. Политика, по его словам, кругом: от культуры до спорта.

«То, что на «Оскаре» присутствовали наши, и то, что фильм с участием наших номинирован, — просто замечательно. Честно сказать, я вообще удивлен», — сказал Пригожин, назвав приглашение российских актеров на церемонию вручения «Оскара» политическим «ветром перемен».

При этом он добавил, что ветер перемен дует то в одну сторону. В этом плане церемония вручения «Оскара» - чистый бизнес и «ничего личного». Просто у некоторых представителей был восход, сегодня закат, а теперь вновь восход, рассуждает Пригожин.

Подробнее о лауреатах премии «Оскар» – в материале «Татар-информа».

#оскар #кинопремия #итоги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

2 марта 2025
Самые красивые татары по версии искусственного интеллекта

Самые красивые татары по версии искусственного интеллекта

2 марта 2025