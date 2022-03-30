Палаточные лагеря включены в программу детского кешбэка

Правительство России включило палаточные лагеря в программу детского кешбэка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Предусмотреть участие в программе детского туристического кешбэка лагерей палаточного типа Ростуризму поручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, напоминает РИА Новости. Чернышенко заявлял, что одной из задач Правительства является сделать отдых доступным для максимального количества российских детей.

Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка по поручению Президента РФ Владимира Путина стартуют в ночь с 30 на 31 марта. Для участия в программе путевка в детский лагерь должна быть приобретена с помощью карты «Мир». В течение пяти рабочих дней 50% потраченных средств будут возвращены на эту же карту. Возврату подлежат не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.

В программе туристического кешбэка в этом году участвуют более 120 детских лагерей Татарстана. Путевки можно приобрести на смены с 1 мая по 1 сентября.