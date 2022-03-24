Более 120 детских лагерей в Татарстане поучаствуют в программе туристического кешбэка

Во все детские лагеря Татарстана, которых насчитывается более 120, можно будет приобрести путевку для ребенка по программе туристического кешбэка на смены с 1 мая по 1 сентября этого года. Об этом во время прямого эфира портала «Объясняем. Республика Татарстан» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Программа туристического кешбэка продолжит работу в этом году на все путевки, которые будут приобретаться после 30 марта. Мы рассчитываем, что все лагеря Татарстана поучаствуют в этой программе, а также и те, которые находятся вне республики», — заявил спикер.

Министр напомнил, что по программе кешбэка можно вернуть до 50% стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей.

В этом году планируется, что почти 220 тыс. детей из Татарстана отдохнут в детских лагерях. При этом около 90 тыс. побывают в стационарных лагерях, на которые распространяется программа туристического кешбэка, уточнил Сулейманов.