Палата представителей США, контролируемая республиканцами, разработала собственный проект временного продления финансирования Правительства на 45 дней. Примечательной особенностью документа стало отсутствие пункта о поддержке Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на конгрессмена от штата Оклахома Тома Коула.

Проект, по его словам, будет рассмотрен в ближайшие дни, однако уже не поддержан ни одной палатой американского конгресса. В том числе из-за этого Штаты находятся на пороге «шатдауна», или приостановки деятельности Правительства, который наступит, если финансирование не будет согласовано до 1 октября.

Конгрессмен отметил, что проекты предложили обе палаты представителей. Однако обе краткосрочные версии вызывают разногласия между администрацией и законодателями. Оспариваются как объемы финансирования, так и статьи документы. Таким образом, возвращения к обсуждению полноценного бюджета на 2024 финансовый год пока не предвидится.

Напомним, что США и ряд западных стран оказывают военную помощь Украине. Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, Вашингтон превратил Киев в таран против России, ОДКБ и СНГ, а также полигон для своих военно-биологических экспериментов. Ситуация, в которой находится Украина, наглядно показывает отношение Штатов к своим сателлитам.