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В Конгрессе США отклонили две инициативы по сокращению помощи Украине
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов не поддержала две поправки к проекту оборонного бюджета на новый финансовый год, которые предусматривали сокращение военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц предлагал полностью прекратить тратить бюджетные средства на военную помощь украинской стороне. Его поправку поддержали 93 конгрессмена, тогда как 339 проголосовали против нее.
Не прошла и поправка республиканца от штата Аризона Энди Биггса. Она предполагала отказ от выделения Киеву 300 млн долларов из оборонного бюджета в рамках инициативы содействия безопасности (эта программа предусматривает заключение контрактов с производителями, а не предоставление техники из запасов Пентагона). За предложение проголосовали 104 члена Палаты представителей, а 330 выступили против.
Ранее, 26 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил, что в ближайшие недели Вашингтон может исчерпать средства на поддержку Украины, если Конгресс не поддержит выделение дополнительного финансирования.
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