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Ру Тат
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Официальная хроника
26 октября 2022  15:20

Путин: США используют Украину как таран против России, ОДКБ и СНГ

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Украина потеряла свой суверенитет и напрямую управляется из Вашингтона. Такое мнение Президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает пресс-служба Кремля.

«Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», – заявил глава государства.

Он отметил, Штаты наглядно показывают свое подлинное отношение к сателлитам. Так, почти сразу украинская территория превратилась в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас ее накачивают вооружением, в том числе тяжелым. Кроме того, они никак не реагируют на заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. 

«Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», – подчеркнул Путин.

 

#Владимир Путин
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