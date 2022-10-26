Путин: США используют Украину как таран против России, ОДКБ и СНГ

Украина потеряла свой суверенитет и напрямую управляется из Вашингтона. Такое мнение Президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает пресс-служба Кремля.

«Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», – заявил глава государства.

Он отметил, Штаты наглядно показывают свое подлинное отношение к сателлитам. Так, почти сразу украинская территория превратилась в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас ее накачивают вооружением, в том числе тяжелым. Кроме того, они никак не реагируют на заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие.

«Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», – подчеркнул Путин.