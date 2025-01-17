«Пакеты с кровью доноров выбросил в лесу»: Роспотребнадзор РТ об итогах и планах

Какими инфекциями в РТ болели чаще в прошлом году, а каких болезней стало меньше. Как будут контролировать распространение птичьего гриппа, а как приглядывать за бруцеллезом. Как в лесопосадке оказались пакеты с кровью доноров и сколько тонн зараженных продуктов изъяли – на эти вопросы на итоговой коллегии ответила Главный санитарный врач РТ.





Итоги ушедшего года подвело Управление Роспотребнадзора по Татарстану

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В целом болели реже, но некоторыми инфекциями чаще»

Сегодня итоги ушедшего года подвело Управление Роспотребнадзора по Татарстану. Центральной темой коллегии стало эпидемиологическое благополучие татарстанцев. За прошлый год количество инфекционных и паразитарных болезней в республике снизилось на 13%.

«За 2024 год в Республике Татарстан было зарегистрировано более 700 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 13% ниже, чем в 2023 году», – отметила Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

В сравнении с 2023 годом более чем в два раза реже татарстанцы болели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, на 45,7% реже скарлатиной. Заболеваемость острым гепатитом С снизилась на 19,2%, клещевым боррелиозом – на 14,6%, туберкулезом – на 13,7%, ОРВИ – на 12,5%, ВИЧ-инфекцией – на 12,4%, сифилисом – на 12%.

Однако, по словам главы управления, заболеваемость отдельными видами инфекций выросла – в два раза чаще, чем в 2023-м, татарстанцы болели корью. Причем заражались чаще от местного населения, а не от мигрантов, как раньше. Выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила – в 2024 году зарегистрировали 80 случаев, а в 2023 году их было всего восемь. Почти вполовину – на 47% – выросло число заболевших сальмонеллезом.

По 15 видам инфекций заболеваемость в Татарстане выросла, по 13 – упала.

«Мониторинг ситуации с птичьим гриппом – новый вызов для Роспотребнадзора»

Сегодня стало известно, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану начнут следить за распространением птичьего гриппа у рогатого скота и сотрудников агрофирм.

«В связи с продолжающейся активной циркуляцией высоко патогенного вируса гриппа птиц среди дикой домашней птицы и появлением случаев заболевания среди коров Роспотребнадзор ввел мониторинг за циркуляцией вируса гриппа среди крупного рогатого скота и тех, кто ухаживает за животными», – отметила Марина Патяшина.

По ее словам, это новый вызов для ведомства. В этом году вместе с Главными управлениям ветеринарии и Министерством здравоохранения санитарные врачи будут исследовать анализы крови сотрудников пяти крупных животноводческих комплексов республики и коров.

Центральной темой коллегии стало эпидемиологическое благополучие татарстанцев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Бизнесмен не хотел проверять сотрудников на бруцеллез, в итоге оказался заражен сам»

Еще одна инфекционная проблема, которая касается аграриев, – бруцеллез. Санитарное ведомство еще в 2023 году, когда начали регистрировать первые очаги этой болезни, обязало всех сотрудников животноводческих хозяйств провериться на это заболевание. По словам Марины Патяшиной, 276 хозяйств из 29 районов РТ не выполнили предписание, на них подали в суды.

«Приведу пример ИП Хабибуллина, который выполнил наше предписание только после обращения с иском в суд. В результате обследования у него самого, у одного из его сотрудников и еще у двоих ветеринарных сотрудников выявлен бруцеллез. Реализация продукции приостановлена», – рассказала Марина Патяшина.

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали 22 случая острого бруцеллеза у работников животноводческих комплексов, в 2023 году было в два раза меньше – 10 случаев. Марина Патяшина объяснила, что специфических симптомов у этой болезни нет, поэтому обнаружить ее можно лишь проверив кровь.

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали 22 случая острого бруцеллеза у работников животноводческих комплексов Фото: © «Татар-информ»

«Водитель выкинул 14 пакетов с человеческой кровью в лесопосадку – спешил к родственникам»

Главный санитарный врач республики рассказала, что благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в 36 ЦРБ были установлены современные установки для утилизации медицинских отходов.

Однако в прошлом году, по словам Марины Патяшиной, был зафиксирован вопиющий факт избавления от медицинских отходов.

«В январе прошлого года возле лесопосадки на трассе между населенными пунктами Старое Алпарово Алькеевского района и Кульбаево-Мараса Нурлатского района были обнаружены 14 пакетов с донорской кровью. Неиспользованные пакеты Новошешминской ЦРБ по документам якобы были переданы на обезвреживание специализированной компании «Таланид-Эко» и утилизированы», – рассказала она.

Санитарные врачи вместе с природоохранной прокуратурой провели настоящее детективное расследование. По данным ГАИ, нашли водителя, который вез эту кровь. Как выяснилось, водитель «Таланид-Эко» поехал не в Высокогорский район, где стоят термические печи компании, а в Алькеевский район – к родственникам. А по пути просто выбросил пакеты с кровью в лесопосадке.

После этой истории начались масштабные проверки, обнаружились нарушения и у других ЦРБ. Из 22 учреждений, у которых были договоры с этой фирмой, 17 вывозили медицинские отходы сами. Причем не на специальный участок для утилизации, а прямо в офис компании.

В прошлом году был зафиксирован вопиющий факт избавления от медицинских отходов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За год Роспотребнадзор РТ изъял 29 тонн зараженных продуктов

«Увеличилась доля выявления в пищевой продукции и в сырье сальмонелл – либо были групповые очаги сальмонеллеза после употребления продукции, в которой содержалась сальмонелла, либо обнаруживались больные сотрудники пищеблока», – констатировала руководитель ведомства.

Всего за год сотрудники Роспотребнадзора Татарстана забраковали и изъяли из оборота 29 тонн продуктов – это более 2,5 тысячи партий.

Напомним, в прошлом году сальмонеллезом татарстанцы болели чаще на 47%.

Альмир Абашев поблагодарил всех сотрудников санитарного ведомства за плодотворное сотрудничество и успешную совместную работу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждого восьмого жителя РТ старшего трудоспособного возраста привьют от пневмококка

Ни одна коллегия Роспотребнадзора не обходится без участия Министерства здравоохранения – как отметила Главный санитарный врач РТ, сотрудничают они очень тесно. Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев поблагодарил всех сотрудников санитарного ведомства за плодотворное сотрудничество и успешную совместную работу.

Он напомнил, что против гриппа в прошлом году привили более 1,9 млн человек – это почти 49% населения, охват групп риска в целом составил 60%.

«Это будет вызов – будет двукратное увеличение планов на 2025 год по вакцинации групп по эпидемиологическим показаниям. Мы говорим о пневмококковой инфекции в отношении групп риска. В основном это пожилые люди. Мы должны достигнуть показателя охвата вакцинацией против пневмококка людей старшего трудоспособного возраста – 80% к 2030 году», – отметил заместитель министра.

Итоги работы службы подвела вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Итоги работы службы подвела вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она поблагодарила работников Роспотребнадзора РТ за плодотворный год. Напомнила, что в том числе благодаря им все международные мероприятия, которые были в Казани в 2024-м, прошли безопасно для здоровья гостей и местных жителей.

Фазлеева передала сотрудникам ведомства благодарность от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова за работу во время саммита БРИКС и спортивных мероприятий прошлого года. Санитарные врачи следили за прибытием делегаций, размещением и питанием.

«Сегодня Марина Патяшина продемонстрировала очень большой рост санпросветработы ведомства на территории республики. Это очень важно. Я предлагаю не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. Потому что просвещение населения играет значимую роль», – подытожила Лейла Фазлеева.