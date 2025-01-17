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Общество 17 января 2025 14:21

Татарстанцы в прошлом году на 13% реже заражались инфекциями и паразитами

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За год количество инфекционных и паразитарных болезней в Татарстане снизилось на 13%. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«За 2024 год в республике Татарстан было зарегистрировано более 700 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. В целом, это на 13% ниже, чем в 2023 году», – отметила руководитель ведомства.

Однако заболеваемость по некоторым инфекциям все же выросла – по кори в два раза, причем сейчас заражение происходит среди местного населения, а не среди мигрантов. Также рост был замечен по лихорадке Западного Нила: в 2024 году зарегистровали 80 случаев, а в 2023 году было восемь случаев. Также на 47% вырос сальмонеллез. Всего 15 болезней, по которым заболеваемость выросла в прошлом году.

При этом заболеваемость снизилась у 13 инфекций.

#Здоровье #управление роспотребнадзора по рт #инфекция
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