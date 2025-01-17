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Роспотребнадзор РТ будет следить за заболеваемостью коров и животноводов птичьим гриппом
Управление Роспотребнадзора по Татарстану начнет следить за распространением птичьего гриппа у рогатого скота и сотрудников агрофирм. Об этом на итоговой коллегии ведомства рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.
«В связи с продолжающейся активной циркуляцией высоко патогенного вируса гриппа птиц среди дикой домашней птицы и появлением случаев заболевания среди коров, Роспотребнадзором введен мониторинг за циркуляцией вируса гриппа среди крупного рогатого скота и тех, кто ухаживает за животными», – отметила руководитель ведомства.
По словам Марины Патяшиной, это новый вызов для ведомства. В этом году вместе с Главными управлениям ветеринарии и Министерством здравоохранения санитарные врачи будут лабораторно проверять материалы от коров и сотрудников пяти крупных животноводческих комплексов республики.
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