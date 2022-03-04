Владимир Вавилов: Поддержим Президента и российскую армию буквой Z на Казанском хосписе

В поддержку Вооруженных сил Российской Федерации завтра, 5 марта, в 9.00 на Казанском хосписе появится буква Z. К акции присоединятся родители детей и сотрудники хосписа, для съемки будет использован квадрокоптер. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Поддержим нашего Президента Владимира Путина. Победа будет за нами!» — заявил Вавилов.

Собеседник агентства рассказал, что полностью одобряет решение Президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации в Украине. По его мнению, происходящее назревало давно, с 2014 года.

«Я бы не назвал происходящее сейчас печальными событиями, — подчеркнул Владимир Вавилов. — Эти события народ Донбасса ждал восемь лет! Народ России ждал восемь лет, когда же руководство примет правильное адекватное решение. Ту силу фашистскую можно остановить только силой, иначе невозможно, никакой пощады! Эта гидра, если ее поселишь, еще где-то выползет».

«Я полностью поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Болею душой и всем сердцем за нашу армию, желаю им только побед! Только побед!» — добавил создатель первого в Татарстане детского хосписа.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из официальных российских источников.