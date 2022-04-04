Названы проблемы, которые больше всего волнуют жителей Нижнекамска

Благоустройство дворов, ремонт внутриквартальных и магистральных дорог оказались самыми частыми проблемами, которые озвучили жители Нижнекамска во время встреч руководителей города с населением. Итогами на деловом понедельнике поделилась руководитель Совета территориальных общественных самоуправлений Нижнекамска Альфина Сунгатуллина.

По словам докладчика, следующими по значимости для нижнекамцев стали вопросы по работе жилищно-коммунального хозяйства. Горожан волнуют капитальный и текущий ремонты подъездов и домов, они высказывались за замену инженерных сооружений и коммуникаций, ремонт фасадов, кровли. Также нижнекамцы заявляли о необходимости освещения «темных пятен» города, установки видеокамер.

Комментируя выступление коллеги, руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин отметил, что вопросов во время встреч поступило очень много, но объем бюджета ограничен. По мнению Муллина, отделам исполкома необходимо проанализировать системность проблем, касающихся сферы благоустройства. Затем включить эти вопросы в программу «Нижнекамск — 60».

Глава исполкома отметил, что сейчас важно увидеть полную картину состояния внутриквартальных и магистральных дорог, определить очередность вопросов. «По какому принципу мы будем определять ее, доложим позже. Нам важно сейчас выявить всю глубину проблем города, района и как мы будем их решать», — сказал Муллин.

В формате открытого диалога жители Нижнекамского района могли задать любой интересующий вопрос или рассказать о какой-либо проблеме представителям исполкома. В этом году на 18 встречах присутствовал 1 641 житель, онлайн участие приняли почти 7 тыс. нижнекамцев. Всего в рамках встреч было собрано 320 вопросов. Все они переданы в исполком города для дальнейшей проработки и установления сроков исполнения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске начнется уборка и ямочный ремонт дорог.