В парках и скверах Нижнекамска предложили установить дог-боксы

В Нижнекамске предложили установить автоматы с одноразовыми пакетами для уборки за домашними животными. Такую идею высказала одна из жительниц города в паблике для обсуждений «Бюро городских решений».

«Установить их можно как на специальных площадках для выгула собак (на сегодняшний день их в Нижнекамске три), так и в парках и скверах города, куда жители приходят прогуляться со своими питомцами. В будущем можно оборудовать и придомовые территории», — отметила она.

По мнению местной жительницы, такие урны могут быть разными по содержанию и утилизации по усмотрению установщика. Туда можно класть пакеты, одноразовые перчатки, лопатки для сбора экскрементов.

«Мне кажется, такие меры будут дисциплинировать жителей, [помогут] содержать в чистоте придомовые территории, газоны, тротуары, где они гуляют со своими питомцами», — высказала свое мнение нижнекамка.

Свои идеи и предложения по развитию и благоустройству Нижнекамского района в рамках создания программы «Нижнекамск — 60» горожане могут оставлять в сообществе во «ВКонтакте».

Сообщество было создано по инициативе руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина. Все сообщения изучат специалисты, а самые лучшие советы и пожелания будут воплощены в жизнь.