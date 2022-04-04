В Нижнекамске начнется уборка и ямочный ремонт дорог

1 апреля в Нижнекамске стартовал двухмесячник по уборке территории. Вслед за расчисткой от снега и воды в городе начнется ямочный ремонт дорог. На деловом понедельнике руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин поставил задачи по очистке города и района.

«К сожалению, пока город и район очень грязные, особенно заезды, парковки, дворы, — отметил он. — Нужно в течение этой недели уделить большое внимание к вопросу отвода талых вод. Огромное количество воды было вчера. Где-то забиты ливневки, где-то их вообще нет».

Спикер отметил, что совместно с управляющими компаниями необходимо обратить внимание на содержание дорог.

«В ближайшее время нужно приступить к ямочному ремонту. Все дороги необходимо привести в надлежащее состояние. Где нет возможности отвода воды, нужно установить трапы или другие приспособления. Руководителей учреждений города прошу обратить внимание на входные группы — вы должны держать ситуацию под контролем на местах», — поставил задачу Муллин.

Руководитель исполкома отметил, что в течение этого месяца специалисты ЖКХ и нижнекамцы должны убрать город от снега и мусора, а в мае приступить к высадке зеленых насаждений и цветов. «Обычно данная работа должна проводиться к 9 мая. Мы серьезно готовимся к этим праздникам», — отметил докладчик.