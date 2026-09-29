Охотник Латыш объяснил частые нападения медведей в Сибири

Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» объяснил8 участившиеся нападения бурых медведей на людей в Сибири нехваткой еды.

По словам эксперта, в этом году не уродился кедровый орех, благодаря которому медведь получает большой запас жира.

«<...> сейчас там очень большая проблема: медведь приходит, ему надо кормиться, и, к сожалению, он не выбирает уже – человек это или какое-то животное, просто ест», – констатировал охотник.

При этом Латыш добавил, что осень в Сибири затяжная, медведи не скоро лягут в спячку и проблема будет только нарастать.

«<...> ближе к октябрю, если вдруг вы планируете ехать в тайгу, то обязательно серьезно подготовьтесь: нужно взять перцовый баллончик, звуковой баллон», – подчеркнул специалист, посоветовав также соблюдать все меры предосторожности и слушать местных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане открыли охоту на медведей.