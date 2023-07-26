Охота за кадрами и гонка работодателей: где самые высокие зарплаты в Татарстане

Уровень занятости населения в Татарстане на конец второго квартала составил 61,9%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан зафиксировал исторический минимум по безработице

Уровень занятости населения в Татарстане на конец второго квартала составил 61,9% при аналогичном показателе по России в 60,3%, в ПФО – в 59,7%. С одной стороны, это хорошо – у людей есть работа, но с другой – на производствах и в других отраслях ощущается острая нехватка кадров.

«По данным Татарстанстата, уровень безработицы в республике составляет 2,2%, что ниже, чем в среднем по России – 3,4%. Это один из наименьших показателей среди регионов ПФО, в среднем по округу он составляет 2,7%», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минтрудсоцзащиты РТ.

С начала года центры занятости населения республики зарегистрировали 17 тыс. безработных. Были трудоустроены около 12 тыс. человек, или почти 68% от общего числа обратившихся за содействием в поиске работы.

С начала года центры занятости населения республики зарегистрировали 17 тыс. безработных Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане достиг исторического минимума и составил 0,3% от общей численности рабочей силы», – отметили в Минтруде РТ.

На начало июля в республике было зарегистрировано 6 тыс. безработных, что на 1,4 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. Работодатели сообщили о наличии 35 тыс. вакансий, а это значит, что на каждого безработного в республике условно приходится по пять вакансий.

«Дефицит кадров в Татарстане, как и по всей России, обусловлен демографической ситуацией (демографическая яма 90-х). Естественная убыль населения не перекрывается, кроме того, наблюдается миграционный отток», – пояснили в пресс-службе hh.ru.

По данным аналитиков, повлияла на рынок труда частичная мобилизация и релокация населения.

В отраслях строительства и недвижимости есть 2,8 тыс. рабочих мест Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работников ждут на производствах, в строительстве, образовании и здравоохранении

В разгар лета существенную потребность в кадрах в Татарстане испытывают многие отрасли. В их числе производство, строительство и недвижимость, образование и наука, здравоохранение.

«Сейчас наибольшая потребность в кадрах существует на производстве, где насчитывается 7,6 тыс. рабочих мест», – отметили в Минтруде РТ.

Например, рабочих на высокие зарплаты рабочих набирают Казанский пороховой завод и «Точмаш».

В отраслях строительства и недвижимости есть 2,8 тыс. рабочих мест, в сферах транспорта – 1,9 тыс., образования и науки – 1,8 тыс. рабочих мест, здравоохранения – 1,8 тыс. рабочих мест.

По данным платформы «Работа в России», нехватка кадров наиболее ощутима в сфере продаж и бытового обслуживания, пищевой промышленности, консалтинга.

По данным hh.ru, самая высокая конкуренция за сотрудников в Татарстане сейчас в автомобильном бизнесе, розничной торговле, среди рабочего персонала, в медицине и фармацевтике, в сфере продаж и обслуживания клиентов. Особенно не хватает синих воротничков – линейного персонала, курьеров, водителей, сотрудников кол-центров и в целом молодых кадров.

«Существует большая заинтересованность работников в том, чтобы заработная плата была не в конверте, а белой» Фото: © «Татар-информ»

За год зарплаты выросли на 15%

Чтобы решить проблему дефицита кадров, предприятия и организации повышают зарплату, предлагают карьерный рост и социальные гарантии. По последним официальным данным статистики, средняя заработная плата за январь – май 2023 года составила в республике 57 490 рублей и возросла на 16,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

«Самые высокие уровни оплаты труда сосредоточены в отраслях добычи полезных ископаемых – 93,4 тыс. рублей, информатизации и связи – 89,2 тыс. рублей, в области финансовой и страховой деятельности – 82,4 тыс. рублей, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 74,8 тыс. рублей», – уточнили в Минтруде РТ.

В качестве социального пакета работодатели предлагают компенсацию питания, доставку на работу вахтовым методом либо компенсацию проезда, дополнительное медицинское страхование, возможности карьерного роста и социальные мероприятия.

Июльский топ вакансий по Татарстану возглавили программисты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наем сотрудников дорожает, причем по всем каналам и для всех участников бизнеса. В таких условиях компаниям стоит обратить внимание на сотрудников более младших и более старших возрастов, при отборе кандидатов практиковать skill-based подход, то есть оценивать соискателей по реальным навыкам, никаких других ограничений быть не должно», – считают аналитики hh.ru.

Эксперты пояснили, что дефицит кадров породил зарплатную гонку: специалистов заманивают зарплатами, причем они растут вне прямой зависимости от результатов труда.

На портале SuperJob июльский топ вакансий по Татарстану возглавили программисты (до 250 тыс. рублей в месяц), менеджеры по продажам (180 тыс. рублей) и дизайнеры-консультанты (150 тыс. рублей).

В топ-3 сфер с самыми высокими зарплатами от hh.ru вошли профобласти «Стратегия, инвестиции, консалтинг» – более 83 тыс. рублей в месяц, «Автомобильный бизнес» – более 77 тыс. рублей и «Добыча сырья» – более 76 тыс. рублей в месяц.

Пешим курьерам в Казани предлагают доход до 130 тыс. рублей в месяц Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пешим курьерам в Казани предлагают до 130 тыс. рублей

Найти подработку на лето можно в любой сфере деятельности и с любым уровнем образования. Уровень дохода при этом разный. В топ-5 сфер деятельности с наиболее высоким числом вакансий на подработку в июле от SuperJob вошли службы доставки, ретейла, организации транспорта и логистики, а также гостиницы, рестораны, сферы строительства, проектирования и недвижимости.

Пешим курьерам в Казани предлагают доход до 130 тыс. рублей в месяц, осеменатору коров на ферму – до 70 тыс. рублей, а инструктору на детскую площадку – от 25 тыс. рублей в месяц. Кстати, соискателям на последнюю вакансию дополнительно обещают доплаты за уборку территории и бесплатное трехразовое питание. На портале «Работа в России» представлено около 250 сезонных вакансий для рабочих.

«Это работники элеваторов, повара в детские оздоровительные лагеря, работники по благоустройству, дорожные рабочие, разнорабочие по прополке насаждений, по сбору семян и плодов и другие. Предлагаемый уровень заработных плат колеблется от минимальной суммы в размере 16 тыс. рублей до 33 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

Кроме того, ведомство за первое полугодие трудоустроило более 7 тыс. несовершеннолетних. Молодые люди во время каникул занимаются подсобными работами, благоустройством и озеленением территорий.

Предприятия и организации закрывают дефицит кадров с помощью трудовых мигрантов Фото: © «Татар-информ»

Татарстан привлек на работу граждан Турции, Китая и Туркмении

Предприятия и организации закрывают дефицит кадров с помощью трудовых мигрантов. В экономически благополучный Татарстан приезжают в поисках работы из других регионов, ближнего и дальнего зарубежья.

«Согласно данным на начало лета, более 3,3 тыс. предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей привлекают иностранных работников, в том числе 50 работодателей имеют разрешения на привлечение иностранных работников из стран с визовым порядком въезда. За пять месяцев иностранным гражданам было оформлено 225 разрешений на работу», – сообщили в Минтруде РТ.

В этом году разрешения на работу оформили граждане 21 страны, почти 40% из них – граждане Китая, 33% – из Турции и 7% – из Туркмении. В основном трудовые мигранты заняты в сфере строительства, трудятся на обрабатывающих производствах, в сфере коммунальных и социальных услуг, общепита, учреждениях культуры и спорта, торговли и на транспорте.

За пять месяцев этого года в республике оформлено более 24 тыс. трудовых патентов. Наибольшее количество патентов оформлено иностранным гражданам, приехавшим в Казань, Набережные Челны, Нижнекамский, Альметьевский, Лаишевский, Бугульминский, Пестречинский, Высокогорский и Елабужский районы. Кроме того, действительные патенты имеют 35 тыс. иностранных граждан.