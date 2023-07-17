Завод «Точмаш» назвал топ-5 высокооплачиваемых вакансий

Фото: пресс-служба завода «Точмаш»

Казанское предприятие «Точмаш» набирает новых сотрудников. Списком высокооплачиваемых вакансий для соискателей компания поделилась с «Татар-информом».

В топ-5 специальностей по зарплате вошли следующие позиции:

1. Наладчик автоматов и полуавтоматов 5 разряда с ежемесячной оплатой от 80 000 рублей. (кандидатам на данную должность необходимо иметь представление о многошпиндельных автоматах Mitsubishi 32-41 MRA, агрегатных станках, малофрезерных станках, токарных автоматов продольного точения ).

2. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 5 разряда с зарплатой от 80 000 рублей. (кандидаты должны обладать навыками по наладке автоматов и полуавтоматов, а также по наладке одношпиндельных и многошпиндельных автоматов. Кроме того, требуется опыт в установке технологической последовательности обработки и режимов резания).

3. Оператор станков с программным управлением 2 разряда – от 65 000 рублей. (В перечень выполняемых задача входит контроль стабильности процессов обработки (качество, расход инструмента), отработка технологий на вновь осваиваемые изделия, изготовление оснастки простой и средней сложности, а также обслуживание оборудования)

4. Сборщик изделий 2 разряда с зарплатой от 60 000 рублей (на данной вакансии выход на пенсию осуществляется досрочно).

5. Станочник широкого профиля 2 разряда – от 50 000 рублей (в перечень работ входит сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких отверстий в деталях по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках.)

Фото: пресс-служба завода «Точмаш»

Также, предприятию требуются такелажники 2 разряда и контролеры станочных и слесарных работ 2 разряда. Заработная плата по данным позициям составляет от 40 000 и от 45 000 рублей соответственно.

В условия трудоустройства входят полный соцпакет, бесплатный медосомтр и спецодежда. Помимо этого работникам при необходимости предоставляется жилье и возмещаются затраты на проезд до места работы.

Для некоторых специальностей предусмотрена надбавка за вредность в размере 4% плюс дополнительный отпуск в размере 7 календарных дней. Кроме того, предусмотрено досрочное назначение пенсии.

Всего предприятию требуется более 300 специалистов. Узнать информацию подробнее можно по телефону отдела кадров: 8 (843) 278-26-25 или 8-987-185-40-77.