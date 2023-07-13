Пороховой завод Казани расширил список вакантных должностей с высокой зарплатой

Фото: © Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

О расширении списка вакантных должностей с зарплатами, превышающими среднюю зарплату по республике, сообщили «Татар-информу» на Казанском пороховом заводе.

Сейчас предприятию требуется большой перечень специалистов от аппаратчиков до сборщиков специзделий.

Завод готов трудоустроить как рабочих на производство, так и ИТР с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей.

Для новых сотрудников предусмотрено обучение, а также сменный график. Кроме того, предприятие предоставляет компенсацию за съем жилья.

Помимо этого, сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется дополнительный двухнедельный отпуск, льготный стаж для выхода на пенсию (7,5 лет для женщин и 10 лет для мужчин), а также обеспечение молоком и компенсация затрат на питание.

Узнать информацию подробнее можно по телефону: 554-34-51