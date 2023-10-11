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«Отвлекся на ребенка»: Отец погибшего мальчика в ДТП под Казанью рассказал о трагедии
Отец девятилетнего мальчика, погибшего в ДТП на трассе под Казанью, высказался о случившейся трагедии в беседе с агентством.
Сегодня 37-летний водитель Shkoda, двигаясь по Оренбургскому тракту со стороны послека Большие Кабаны в направлении Казани, совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ.
В результате аварии 9-летний ребенок скончался на месте происшествия.
«КамАЗ не заметил за обочиной. Отвлекся на ребенка, поднял глаза – смотрю КамАЗ впереди. Уже не успел вырулить. Скорость была не больше 80 км/ч», – рассказал отец ребенка.
В свою очередь командир батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Инсаф Ибрагимов отметил, что вина участников дорожного движения будет установлена в ходе следственно-оперативных мероприятий. Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП с ребенком
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