«Отвлекся на ребенка»: Отец погибшего мальчика в ДТП под Казанью рассказал о трагедии

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Отец девятилетнего мальчика, погибшего в ДТП на трассе под Казанью, высказался о случившейся трагедии в беседе с агентством.

Сегодня 37-летний водитель Shkoda, двигаясь по Оренбургскому тракту со стороны послека Большие Кабаны в направлении Казани, совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В результате аварии 9-летний ребенок скончался на месте происшествия.

«КамАЗ не заметил за обочиной. Отвлекся на ребенка, поднял глаза – смотрю КамАЗ впереди. Уже не успел вырулить. Скорость была не больше 80 км/ч», – рассказал отец ребенка.

В свою очередь командир батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Инсаф Ибрагимов отметил, что вина участников дорожного движения будет установлена в ходе следственно-оперативных мероприятий. Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП с ребенком