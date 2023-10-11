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Руc Тат
Происшествия 11 октября 2023 14:42

Прокуратура начала проверку после гибели 9-летнего ребенка на трассе под Казанью

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Фото: Прокуратура Татарстана

Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП с ребенком, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее мы сообщали, что трагедия произошла на трассе в сторону поселка Усады. По предварительным данным, автомобиль Skoda врезался в стоящий на краю проезжей части мусоровоз КамАЗ. От полученных травм скончался 9-летний мальчик — пассажир легковушки.

На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.

Обстоятельства случившегося выясняются.

#в дтп погиб ребенок #Прокуратура #проверка
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