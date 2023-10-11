Прокуратура начала проверку после гибели 9-летнего ребенка на трассе под Казанью

Фото: Прокуратура Татарстана

Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП с ребенком, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее мы сообщали, что трагедия произошла на трассе в сторону поселка Усады. По предварительным данным, автомобиль Skoda врезался в стоящий на краю проезжей части мусоровоз КамАЗ. От полученных травм скончался 9-летний мальчик — пассажир легковушки.

На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.

Обстоятельства случившегося выясняются.