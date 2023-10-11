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Прокуратура начала проверку после гибели 9-летнего ребенка на трассе под Казанью
Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП с ребенком, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее мы сообщали, что трагедия произошла на трассе в сторону поселка Усады. По предварительным данным, автомобиль Skoda врезался в стоящий на краю проезжей части мусоровоз КамАЗ. От полученных травм скончался 9-летний мальчик — пассажир легковушки.
На место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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