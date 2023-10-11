Под Казанью при столкновении легковушки и мусоровоза погиб 9-летний ребенок

Под Казанью при столкновении двух машин погиб 9-летний ребенок, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

На трассе в сторону поселка Усады столкнулись Skoda и мусоровоз КамАЗ.

Фото: © городская Госавтоинспекция

В результате ДТП погиб мальчик, который находился на переднем сиденье легковой иномарки.

По предварительной информации, ребенок был пристегнут ремнем безопасности.