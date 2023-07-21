«Ответим всеми средствами»: Путин приравнял к вызову агрессию против Беларуси

Беларусь – это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против нее означает агрессию против России, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Россия ответит на такой шаг, подчеркнул он.

«Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – приводит слова Президента пресс-служба Кремля.

По мнению Путина, Польша может претендовать на западноукраинские земли и часть территории Беларуси. По его словам, в Киеве готовы «открыть ворота» западным «хозяевам» и это их право, но к Беларуси, которая входит в Союзное государство, это не относится.

Напомним, также на совещании Путин прокомментировал появившиеся сообщения о планах создания так называемого польско-литовско-украинского соединения, отметив, что это делается для оккупации территории Украины. Кроме того, он констатировал, что украинское контрнаступление, несмотря на огромные вливания средств и поставки Киеву вооружения, результатов не принесло.