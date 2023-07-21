Путин о польско-литовско-украинском соединении: Это делается для оккупации Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал появившиеся сообщения о планах создания так называемого польско-литовско-украинского соединения. По его мнению, на такой шаг власти Польши и Литвы идут для того, чтобы в будущем оккупировать территорию Украины.

Речь идет не просто о наемниках, а о регулярном оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, отметил Путин. «В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий, – сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза. – Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда».

В таком развитии событий глава государства не увидел ничего нового, напомнив, что после поражения Германии по итогам еще Первой мировой войны польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии.

Напомним, что также на совещании Путин прокомментировал украинское контрнаступление, подчеркнув, что, несмотря на огромные вливания средств и поставки Киеву вооружения, результатов этого нет.