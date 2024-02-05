Эксперт: Зеленский лишится должности или жизни, если уволит Залужного без согласия США

Если Президент Украины Владимир Зеленский снимет Валерия Залужного с должности главкома ВСУ, его ожидают тяжелые последствия. Без согласования с Белым домом это будет расцениваться как вызов США и обернется для него потерей рейтингов либо сразу поста главы государства. Такое мнение высказал известный политолог и дипломат Сергей Марков.

«Теоретически это возможно, но на практике вряд ли осуществимо. Если он бросит США вызов, то может все закончиться негативно для Зеленского, вплоть до снятия с должности Президента Украины. А может, даже и не снимут, а просто возьмут и отстрелят американцы его», – сказал эксперт в беседе с «Татар-информом».

При этом Марков считает, что внутри страны увольнение Залужного не вызовет ни волнений в армии, ни тем более военных мятежей. Ведь уже всем известно, что Украина не является самостоятельным государством, а все главные решения принимаются на Западе, а не в Киеве.

«У нас склонность преувеличивать Зеленского, Залужного. Но они лишь марионетки в руках США», – напомнил он.

Новость об отставке Валерия Залужного распространилась 29 января в анонимных Telegram-каналах. Позднее о ней сообщили бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза, агентство «Интерфакс-Украина» и издание «Цензор.нет». Через несколько часов руководство страны опровергло информацию об увольнении главкома.

Позднее американская газета The Washington Post написала, что Владимир Зеленский хотел уволить Залужного, чтобы повлиять на союзников, которые в последнее время ослабили финансовую поддержку Украины. Таким образом, украинский лидер впервые публично заявил о намерении снять главкома ВСУ с поста.

Подробнее о том, чем обернется его возможная отставка и как она отразится на ходе СВО, – в материале «Сергей Марков: «Если Залужный устроит бунт против Зеленского без визы США, его отстрелят».