Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт: Зеленский лишится должности или жизни, если уволит Залужного без согласия США
Если Президент Украины Владимир Зеленский снимет Валерия Залужного с должности главкома ВСУ, его ожидают тяжелые последствия. Без согласования с Белым домом это будет расцениваться как вызов США и обернется для него потерей рейтингов либо сразу поста главы государства. Такое мнение высказал известный политолог и дипломат Сергей Марков.
«Теоретически это возможно, но на практике вряд ли осуществимо. Если он бросит США вызов, то может все закончиться негативно для Зеленского, вплоть до снятия с должности Президента Украины. А может, даже и не снимут, а просто возьмут и отстрелят американцы его», – сказал эксперт в беседе с «Татар-информом».
При этом Марков считает, что внутри страны увольнение Залужного не вызовет ни волнений в армии, ни тем более военных мятежей. Ведь уже всем известно, что Украина не является самостоятельным государством, а все главные решения принимаются на Западе, а не в Киеве.
«У нас склонность преувеличивать Зеленского, Залужного. Но они лишь марионетки в руках США», – напомнил он.
Новость об отставке Валерия Залужного распространилась 29 января в анонимных Telegram-каналах. Позднее о ней сообщили бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза, агентство «Интерфакс-Украина» и издание «Цензор.нет». Через несколько часов руководство страны опровергло информацию об увольнении главкома.
Позднее американская газета The Washington Post написала, что Владимир Зеленский хотел уволить Залужного, чтобы повлиять на союзников, которые в последнее время ослабили финансовую поддержку Украины. Таким образом, украинский лидер впервые публично заявил о намерении снять главкома ВСУ с поста.
Подробнее о том, чем обернется его возможная отставка и как она отразится на ходе СВО, – в материале «Сергей Марков: «Если Залужный устроит бунт против Зеленского без визы США, его отстрелят».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»