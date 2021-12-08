С одной прививкой отстранен: как Роспотребнадзор РТ проверяет вакцинацию на спортобъектах

В Татарстане Роспотребнадзор начал проверять, привиты ли сотрудники предприятий двумя компонентами вакцины. Одну из первых проверок провели в казанском Дворце единоборств «Ак Барс». Как встретили представителей санитарного ведомства на спортивном объекте и можно ли заниматься спортом без страха подцепить Covid-19 – в репортаже ИА «Татар-информ».

Одну из первых проверок Роспотребнадзор провел в казанском Дворце единоборств «Ак Барс»

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Проверка, которую никто не ожидал

В Татарстане закончились сроки выполнения постановления главного санитарного врача по республике об обязательной вакцинации. Работодатели Татарстана с 7 декабря должны были отстранить от работы тех, кто не привился второй дозой вакцины против Covid-19.

Сегодня две сотрудницы Управления Роспотребнадзора по Татарстану пришли с внеплановой проверкой в автономную некоммерческую организацию «Дворец единоборств «Ак Барс».

Встретили Роспотребнадзор и журналистов проверкой QR-кодов на входе, причем как положено – сверяли с документами, удостоверяющими личность.

После прихода сотрудников санитарного ведомства в холле дворца начали собираться работники. Судя по их недоуменному виду, они не понимали, что происходит. Одному из них сотрудница Роспотребнадзора представилась, показав удостоверение, и попросила позвать директора или администратора спортивного комплекса.

Через несколько минут пришел директор дворца Айрат Гайнетдинов. Вместе с сотрудницами Роспотребнадзора они прошли в отдельный кабинет для работы с документами.

Встретили Роспотребнадзор и журналистов проверкой QR-кодов на входе Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

«Нам нужно штатное расписание ваше, с указанием должностей, без указания заработной платы, и документы о прохождении вакцинации», – попросила заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по РТ Джиргал Самбаева.

Также для проверки потребовался приказ о том, кто ответственен за выполнение вакцинации. Приказы об отстранении от работы или переводе на дистанционную, если таковые имеются. И самое главное – QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или официальные медотводы.

Айрат Гайнетдинов даже без списков назвал точное количество штатных сотрудников – 61 человек, а также сколько из них привито, а сколько отстранено.

«Два человека находятся в декретном отпуске, один человек 65+ имеет медотвод, он отстранен от работы с сохранением заработной платы, и один человек прошел один компонент, тоже пока временно отстранен, на днях у него будет второй компонент», – рассказал директор дворца.

Как выяснилось, в спортивном центре есть как штатные сотрудники, так и тренеры, которые работают по договору, их 69.

Спустя несколько минут из отдела кадров дворца пришла сотрудница с двумя папками документов и штатным расписанием.

Каждый код обязательно сканируют, сверяя данные из расписания с выплывающим окном с инициалами Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Каждый QR-код тщательно проверяют

Сотрудницы Роспотребнадзора разделили между собой папки, в одной из них QR-коды тех, кто устроен по договору, во второй – штатных сотрудников.

Каждый код обязательно сканируют, сверяя данные из расписания с выплывающим окном с инициалами и помечая проверенных в листе, чтобы никого не пропустить.

Четыре сотрудника переболели, QR-коды о перенесенном Covid-19 также были в папках.

На одном из кодов возникли проблемы – инициалы не совпадали. Оказалось, что девушка совсем недавно сменила фамилию, а в штатном расписании осталась с девичьей.

По документам, одного сотрудника действительно отстранили из-за того, что вторую вакцину ввести он не успел до 7 декабря, приказ есть. Еще один пожилой сотрудник на больничном, один – с медотводом. Из нанятых тренеров 65 вакцинировано, остальные с QR-кодом о перенесенном заболевании.

В процессе проверки прохождения вакцинации сотрудников Дворца единоборств «Ак Барс» установлено, что 92% сотрудников прошли вакцинацию Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Итоги проверки

«Сегодня в процессе проверки прохождения вакцинации сотрудников Дворца единоборств «Ак Барс» установлено, что 92% сотрудников прошли вакцинацию», – сказала сотрудница Роспотребнадзора РТ Джиргал Самбаева.

Директор Дворца единоборств добавил, что остальные 8% либо имеют медотвод, либо на больничном, либо отстранены от работы. Всем отстраненным сохранили заработную плату, сейчас они ждут выздоровления и готовы пройти вакцинацию.

Напомним, что по постановлению должны быть привиты не менее 80% сотрудников, остальные 20% могут продолжить трудиться при наличии официального медотвода.

Директор рассказал, что в конце октября во дворце провели общее собрание, на котором объяснили, для чего нужно вакцинироваться и как это сделать.

Айрат Гайнетдинов добавил, что остальные 8% либо имеют медотвод, либо на больничном, либо отстранены от работы Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

«Нам было проще. У нас свой лицензированный медицинский кабинет, чтобы люди в очередях не стояли, в рабочее время практически в нормальных, теплых условиях прошли вакцинацию. Мы через поликлинику седьмой городской больницы выездную вакцинацию организовывали прямо вот в этом кабинете», – рассказал Гайнетдинов.

Медики приезжали в центр трижды, вакцинировались не только сотрудники, многие посетители дворца также проходили вакцинацию в спорткомплексе, работники приводили своих супругов и родителей. Айрат Гайнетдинов сам привел на вакцинацию маму и папу.

В Татарстане на сегодня уже успели проверить 277 организаций, нарушения сотрудники республиканского Роспотребнадзора выявили на 27 предприятиях. У нарушителей было не исполнено требование по охвату вакцинацией 80% сотрудников, кроме того, на рабочих местах находились сотрудники без прививки.