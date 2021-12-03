В 27 организациях Татарстана нашли нарушения постановления об обязательной вакцинации

В Татарстане продолжают проверять выполнение постановления об обязательной вакцинации от Covid-19, нарушения выявлены на 27 предприятиях республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня мы по исполнению постановления главного государственного санитарного врача по обязательной вакцинации проверили 277 объектов по всей республике, нарушения были в 27 – это 10% от проверенных», – отметила спикер.

У нарушителей было не исполнено требование по охвату вакцинацией 80% сотрудников, кроме того, были сотрудники без прививки.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало, как в Татарстане проходят проверки выполнения постановления.