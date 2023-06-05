Минобороны заявило об отражении двух атак диверсантов у Новой Таволжанки

Подразделениям Вооруженных сил РФ и Пограничной службы ФСБ России накануне удалось сорвать попытки двух групп украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Новая Таволжанка. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, примерно в 13 часов под прикрытием интенсивного артиллерийского огня украинские военные попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки.

Однако «ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования <…> были уничтожены», утверждается в сводке Минобороны.

По данным российских военных, ликвидировано более десяти солдат противника, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы оказались подавлены пять минометных взводов, а также были уничтожены РСЗО «Град» у города Волчанска Харьковской области и две самоходные артиллерийские установки Krab, поставленные Польшей.

Об отражении атаки диверсантов в районе Новой Таволжанки Министерство обороны заявляло еще вчера, 4 июня.