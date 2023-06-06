Гладков заявил об отсутствии сил ВСУ в Белгородской области

На сегодняшний день украинских военных на территории Белгородской области нет. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков. Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале.

Отдельно чиновник упомянул, что на территории села Новая Таволжанка, где ранее шли бои, войска противника также отсутствуют.

«Мы понимаем, что жителям Белгородской области, жителям приграничных территорий крайне тяжело», — признал чиновник. При этом он заверил, что у властей региона «задача простая — это безопасность людей и спокойствие».

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В последнее время к ним добавились рейды диверсантов. Об отражении таких атак в районе Новой Таволжанки Министерство обороны РФ заявляло 4 и 5 июня. К 4-му числу более 4 тыс. жителей Белгородской области находились в пунктах временного размещения.