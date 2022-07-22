Отравившиеся гости кафе Eclair через суд добиваются обещанной моральной компенсации

Жители Казани, которые прошлой осенью отравились в кондитерской Eclair, через суд пытаются добиться моральной компенсации. Судебные разбирательства тянутся несколько месяцев в Кировском суде, рассказала «Татар-информу» одна из отравившихся посетительниц кафе.

Напомним, что в больницу с кишечной инфекцией обратились сразу два десятка человек. Выяснилось, что накануне все они посетили кондитерскую Eclair. После разразившегося скандала, хозяин заведения обещал выплатить компенсацию. Однако обещанных денег пострадавшие посетители заведения до сих пор не получили.

«Владелец кафе даже не появляется на процессах. Его защитник придумали версию, что якобы отравление мы получили в другом заведении. Мол доказать, что кишечную инфекцию мы получили по электронному чеку невозможно», – рассказала девушка.

Она добавила, что пострадавшие продолжают добиваться обещенных компенсаций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 18 человек обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции – все накануне посетили кондитерскую Eclair на улице Кремлевская. Большая часть обратившихся были госпитализированы в инфекционную больницу.