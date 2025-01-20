«Отпустите домой к дочке»: в Казани гражданку Узбекистана судят за убийство сына

Сегодня в Казани женщина, убившая 17-летнего сына, предстала перед судом, ей вновь избрали меру пресечения. Она плакала и просила не разлучать ее с дочерью. Детали страшной семейной трагедии в репортаже «Татар-информа».





Гражданку Узбекистана Сурайе Болтаеву обвиняют в убийстве сына

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Дело переквалифицировали на более мягкую статью»

Ново-Савиновский суд Казани разбирается в деле гражданки Узбекистана Сурайе Болтаевой. Ее обвиняют в убийстве сына.

О резонансной трагедии «Татар-информ» сообщал в конце июля прошлого года, тогда агентству стало известно, что между 40-летней гражданкой Узбекистана и ее 17-летним сыном произошел конфликт. В пылу ссоры женщина два раза ударила парня ножом в грудь. Медики пытались спасти парня, но от полученных ранений он скончался. До совершеннолетия сын Болтаевой не дожил месяц. Его похоронили на родине, в Узбекистане.

Сурайе Болтаевой 40 лет, она уроженка Узбекистана из города Ургенч. Она замужем, училась на маркетолога, в России работала в турецком ресторане. В России женщина находилась законно, ее регистрация закончилась в ноябре прошлого года, пока она была в СИЗО. У Болтаевой на свободе осталась дочка. Когда женщину арестовывали, она просилась к ней под домашний арест. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Поддержать Сурайе Болтаеву в суд сегодня пришли порядка пятнадцати соотечественников, были ли среди них родственники – неизвестно, несколько человек представились секретарю как знакомые. Ее муж, который проходит по делу потерпевшим, на процесс не явился.

Еще во время ареста Болтаевой в прошлом году «Татар-информ» отмечал, что дело об убийстве могут переквалифицировать на менее тяжкую статью. Так и получилось: убийство заменили на причинение смерти по неосторожности. Наказание по этой статье менее тяжкое.

«Меня обманули и подставили, я невиновна»

На заседании Болтаева не находила себе места, женщина то и дело плакала. К слову, суд прошел с участием переводчика – несмотря на то, что подсудимая владеет русским языком, некоторых слов она не понимает.

Сегодня помощник прокурора Ново-Савиновского района должен был огласить государственное обвинение. Но из-за того, что Болтаеву известили о судебном заседании за три дня, а не за пять, как предполагает закон, процесс пришлось перенести. Тогда перед судом встал вопрос о продлении меры пресечения, адвокат подсудимой настаивал, что она не скроется и не будет препятствовать следствию.

«С продлением меры пресечения крайне не согласен, в материалах дела отсутствуют какие-либо данные о том, что Болтаева может скрыться от органов следствия и суда. Собственник квартиры, у которого Болтаева снимает жилье, на допросе говорил, что не будет против ее проживания при назначении домашнего ареста. Прошу назначить домашний арест», – сказал он.

Стоит отметить, что подсудимая расплакалась и начала сильно нервничать во время процесса. Через переводчика она заявила, что ее обманул следователь, подсунув какие-то бумаги, а на самом деле она невиновна.

Суд не стал менять меру пресечения и оставил Болтаеву в СИЗО еще на три месяца.