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Сафаров избран председателем отделения Российского военно-исторического общества в РТ
Председателем регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Татарстане стал глава Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Такое решение было принято на общем собрании общества.
Кандидатуру Сафарова на место председателя предложила директор департамента региональной политики Российского военно-исторического общества Аяна Шойгу, отметив, что он является очень результативным руководителем.
Кандидатуру Асгата Сафарова члены регионального отделения военно-исторического общества поддержали единогласно.
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