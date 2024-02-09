Сафаров избран председателем отделения Российского военно-исторического общества в РТ

Председателем регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Татарстане стал глава Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Такое решение было принято на общем собрании общества.

Кандидатуру Сафарова на место председателя предложила директор департамента региональной политики Российского военно-исторического общества Аяна Шойгу, отметив, что он является очень результативным руководителем.

Кандидатуру Асгата Сафарова члены регионального отделения военно-исторического общества поддержали единогласно.