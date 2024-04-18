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В этом году отопительный сезон в Казани завершится 20 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

«По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня днем в Казани потеплеет до +18 градусов. До 23 апреля в республике ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на 9–15 градусов выше нормы», – отмечается в сообщении.

В мэрии добавили, что в этом сезоне отопительный сезон продлился 198 дней. Подача тепла завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении более пяти дней.

Ранее на аппаратном совещании в Набережных Челнах сообщили, что в Автограде отопительный сезон завершится 22 апреля.