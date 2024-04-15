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Отопительный сезон в Набережных Челнах планируют завершить 22 апреля
На аппаратном совещании в Набережных Челнах озвучили дату завершения отопительного сезона — следующий понедельник, 22 апреля. Как подчеркнул мэр Наиль Магдеев, пока это предварительная дата, все будет зависеть от погодных условий.
«Пока Гидрометцентр дает прогноз, что в четверг, пятницу и субботу температура будет порядка плюс 15, 19 и выше 20 градусов. Поэтому пока предварительную дату ставим 22 апреля. В прошлом году мы также завершили отопительный сезон 22 апреля», — отметил градоначальник.
Магдеев напомнил, что ранее окончание отопительного сезона приходилось на май, однако в последние годы эти сроки передвинулись.
Также он напомнил, что, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, подача тепла должна завершаться, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении более пяти дней.
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