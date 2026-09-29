Отопительный сезон в Казани стартует 1 октября. Куда обращаться при проблемах?

Отопительный сезон в Казани стартует 1 октября. Мэрия города сообщает, что тепло будет подано более чем 16 тыс. потребителей в многоквартирные дома, объекты соцсферы, коммерческие и промышленные организации. Готовность инфраструктуры подтвердили все профильные организации, включая АО «Татэнерго», «Казэнерго» и ведомственные котельные.





Прошлый отопительный сезон в Казани продолжался 220 дней – с 29 сентября по 7 мая – и прошел без резонансных отключений

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почему тепло дадут раньше норматива

По нормативу отопление включают после того, как среднесуточная температура воздуха опускается до +8 градусов и держится на этой отметке пять суток подряд. Однако принято решение начать процесс раньше: по прогнозу синоптиков, температурный порог будет достигнут на следующей неделе, но запуск системы решили не откладывать.

«Долгий в этом году летний сезон позволил теплоснабжающим организациям провести серьезную подготовку к отопительному сезону. Но впереди – октябрьское похолодание, поэтому уже с четверга начинаем поэтапную подачу тепла. Процесс ответственный и не одномоментный. Традиционно в первую очередь начинаем с социальных объектов: школ, детсадов, больниц. Что же касается жилых домов, здесь задача за управляющими компаниями: важно находиться с жителями на связи и учитывать пожелания по срокам подачи», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Процесс запуска тепла – сложная технологическая процедура, требующая синхронизации гидравлических режимов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Что проверили перед стартом

В рамках подготовки к зиме муниципальная комиссия провела масштабную проверку инфраструктуры. В нее вошли более 6 тыс. многоквартирных домов, две тысячи километров уличных тепловых сетей диаметром от 50 до 1200 мм, около 9 тыс. километров внутридомовых сетей, три городские ТЭЦ и крупные районные котельные («Азино», «Горки», «Савиново»), 125 котельных АО «Казэнерго» и 43 ведомственных объекта. Также прошла комплексная оценка готовности 878 муниципальных бюджетных учреждений и более 9,5 тыс. прочих потребителей.

Ранее заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщал, что в 98% многоквартирных домов Казани уже проведены промывка и опрессовка систем отопления, объекты социальной сферы готовы на 95%.

Прошлый отопительный сезон в Казани продолжался 220 дней – с 29 сентября по 7 мая – и прошел без резонансных отключений. По словам Гиниятуллина, за последние несколько лет в городе не допущено аварий, из-за которых потребители оставались без отопления более шести часов.

Процесс запуска тепла – сложная технологическая процедура, требующая синхронизации гидравлических режимов. Необходимо заполнить трубопроводы, вытеснить воздух из тупиковых участков и создать требуемый перепад давления. Учитывая протяженность теплосетей (более 10 тысяч километров) и число потребителей (свыше 16 тысяч), выход системы на нормативные параметры займет до двух недель.

Генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев отмечал, что в этом году был проведен «беспрецедентный объем работ за последние годы». В частности, были отремонтированы 22,8 километра тепловых сетей в Казани.

В рамках подготовки к зиме муниципальная комиссия провела масштабную проверку инфраструктуры Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Куда обращаться при проблемах с отоплением

Если после начала отопительного сезона в квартире или доме нет тепла, произошла протечка радиатора или возникли другие проблемы с отоплением, необходимо обратиться в систему «Открытая Казань» по телефону: +7 (843) 236-41-23. Жители смогут подать заявку в системе, где будет размещен специальный баннер «Пуск тепла». Также оставить обращение можно через кол-центр мэрии Казани +7 (843) 222-72-22. Линии работают с 8:00 до 20:00, а в ночное время заявки принимает робот. Аварийные заявки принимают круглосуточно.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что в республике сформирован резервный фонд на 160 млн рублей, включающий трубы, котлы и генераторы, для предотвращения возможных аварий. Кроме того, в республике есть 18 транспортабельных котельных, которые в случае необходимости будут оперативно доставлены в любой населенный пункт и подключены к теплосетям.