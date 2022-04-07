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Ру Тат
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Казань
7 апреля 2022  11:56

Отменены общественные обсуждения по намыву грунта на реке Казанке

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В Казани отменены общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка на реке Казанке. Постановление об этом подписал глава города Ильсур Метшин, сообщает портал городской мэрии. 

Слушания должны были состояться 11 апреля в КЦ «Московский», о чем сообщал «Татар-информ». Обсуждения этого же вопроса, назначенные на 11 марта, были перенесены.

На слушаниях предполагалось обсудить предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду при намыве грунта. 

Проведение слушаний инициировало ООО «Эко М». Оно же обратилось в исполком Казани с заявлением о прекращении процесса общественных обсуждений.

#общественные обсуждения #Казанка
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