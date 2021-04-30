Мэр Зеленодольска призвал усилить контроль за бродячими животными после ЧП в Осиново

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил усилить в селах контроль за бродячими животными. Такое решение было озвучено после нападения собак на 11-летнего ребенка в Осиново.

Глава района попросил усилить работу на местах – он призвал искать больше возможностей для проведения отлова бродячих животных.

«Вы работаете на местах, кому как не вам знать места скопления и передвижения бродячих животных, и тех, кто их подкармливает. Поступила жалоба об угрозе безопасности, отреагировать нужно немедленно! Иначе будем принимать кадровые решения!» – заявил Афанасьев.

Он сообщил, что после вчерашнего инцидента сотрудники зооприюта «Кот и пес» отловили 11 собак. Сейчас работы продолжаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Осиново собака покусала 11-летнего ребенка. Его доставили в ДРКБ. Сейчас мальчик находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».